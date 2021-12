Stiamo per vivere una giornata particolarmente importante per tante squadre di Serie A, visto che stamane ci si chiede dove vedere il sorteggio Champions League ed Europa League. Andiamo per gradi, perché virtualmente oggi inizia la fase degli scontri diretti nelle due principali competizioni europee, a distanza di pochi mesi dall’ultimo verdetto dell’urna. Come del resto vi abbiamo riportato in estate. Analizziamo più da vicino l’orario da appuntare, ma anche come seguire il doppio evento in tv.

Istruzioni su dove vedere sorteggio Champions League ed Europa League: doppio orario e tv

Come tutti sanno, quest’anno le due competizioni europee hanno ampia copertura televisiva, al punto che quasi ogni partita viene trasmessa su due piattaforme. Ad oggi, l’unica eccezione ci è arrivata da un match del mercoledì sera, in esclusiva su Prime Video. Questo, per forza di cose, ha degli effetti anche su dove vedere sorteggio Champions League ed Europa League, in termini di orario e diffusione televisiva. Proviamo, dunque, a scendere maggiormente in dettagli.

In particolare, per quanto riguarda la massima competizione europea, sarà possibile seguire questo importante appuntamento a partire dalle 12 di oggi 13 dicembre in tv su Canale 20 e Sky Sport 24. L’Inter pescherà una tra Ajax, Bayern Monaco, Liverpool, Lille, Manchester City e Manchester United. La Juventus, invece, dovrà affrontare una tra Atletico Madrid, Benfica, Paris Saint Germain, Salisburgo, Sporting Lisbona e Villarreal.

Vi ricordo che, se siete ansiosi di capire dove vedere il sorteggio Champions League ed Europa League, che il doppio evento potrà essere seguito sul sito ufficiale della Uefa, Sky Go, Now e Mediaset Play. Infine, l’urna per Napoli e Lazio si aprirà alle 13, con la prospettiva di dover affrontare una compagine scesa dai gironi di Champions League. Dunque, ora dovreste avere un quadro della situazione decisamente più chiaro in vista dell’appuntamento odierno.