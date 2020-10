Siamo arrivati al grande giorno con il sorteggio Champions League 2021 per la fase a gironi. Momento sempre emozionante per tifosi, al netto delle problematiche Covid che hanno profondamente condizionati anche il mondo del calcio in questi mesi. A distanza di mesi dall’ultimo giro con le urne, cerchiamo di capire quale sia l’orario giusto per seguire l’appuntamento odierno, ma anche dove vedere in chiaro l’evento per scoprire in tempo reale contro quali squadre si confronteranno le compagini italiane.

Cosa sappiamo su orario e dove vedere il sorteggio Champions League 2021

Partiamo proprio dall’orario, perché tutti coloro che intendono seguire il sorteggio Champions League 2021 dovranno sintonizzarsi su Sky a partire dalle 16.45. Pochi minuti dopo verranno estratte le prime palline. Se intendete seguire l’estrazione in tempo reale, potete vedere la diretta streaming su skysport.it. Detto questo, è fondamentale tenere a mente le fasce, in modo da farsi un’idea su quello che potrebbe avvenire nel pomeriggio.

Ad esempio, in Fascia 1 troveremo dei veri e propri top team, tra squadre che hanno vinto in Europa e i rispettivi campionati. A tal proposito, dobbiamo concentrarci su Bayern Monaco, Siviglia, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Psg, Zenit St Pietroburgo e Porto. Per quanto riguarda la Fascia 2 troviamo altri avversari temibili, a partire dal Barcellona di Messi e dall’Atletico Madrid di Suarez. Occhio anche a Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea e Ajax.

Passando alla Fascia 3 troviamo Dinamo Kiev, Krasnodar, Salisburgo, Lipsia, Inter, Olympiacos, Lazio e Atalanta. Occhio infine alla Fascia 4 con Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Rennes, Midtjylland, Ferencvaros. Dunque, ora avete tutte le informazioni necessarie per il sorteggio Champions League 2021, con tutti i dettagli sul caso su orario e dove vedere l’evento. Siete pronti a conoscere le avversarie delle italiane?