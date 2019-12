Diretta streaming sorteggi Champione League e Europa League del 16 dicembre: come seguirli

La diretta streaming sorteggi Champions League di oggi 16 dicembre andranno in scena tra pochissimi minuti, esattamente alle ore 12. Il destino di Napoli, Atalanta e Juventus passa da qui, non appena verranno decretati le sfidanti per gli ottavi di finale. Tanti pericoli per gli azzurri ed i bianconeri: i primi potrebbero pescare il Barcellona, il PSG, il Manchester City ed il Bayern Monaco, mentre i secondi il Real Madrid.

Potrete seguire la diretta streaming sorteggi Champions League oggi 16 dicembre su Mediaset e Sky. In particolare, il Biscione trasmetterà l’evento sul canale 20, in presa diretta dall’Uefa Head Quarter di Nyon. Si occuperanno del commento Massimo Callegari e Giorgia Rossi (l’inviato sul posto risponde al nome di Angiolo Radice). La diretta streaming sorteggi Champions League del 16 dicembre verrà trasmessa anche su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203). Non siete in casa, ma non volete comunque perdervi l’evento? Potrete seguire la diretta streaming sorteggi Champions League del 16 dicembre su Sky Go, scaricabile gratuitamente per i dispositivi iOS e Android. Facciamo presente che bisognerà comunque essere abbonati per fruire dell’offerta.

Il discorso è simile per quanto riguarda la diretta streaming sorteggi Europa League, che si terranno alle ore 13 di oggi 16 dicembre (tra le italiane in gara l’Inter e la Roma, rispettivamente testa di serie e non testa di serie) per stabilire gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale. La diretta streaming sorteggi Europa League del 16 dicembre verranno trasmessi sul sito ufficiale della UEFA, che potrete raggiungere da questa pagina, e più in particolare su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203), ed anche in mobilità sul solito Sky Go. Non siete abbonati Sky, ma avete DAZN? In quel caso potrete seguire l’evento sui canali Eurosport compresi nell’offerta della piattaforma streaming.