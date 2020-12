Abbiamo alcune indicazioni molto precise oggi 14 dicembre su orari e dove vedere i sorteggi Champions League per gli ottavi di finale della massima competizione europea, oltre a quelli di Europa League dopo la fine della fase a gironi. Un momento sempre emozionante per i tifosi delle squadre impegnate nelle coppe europee, a maggior ragione quest’anno dopo che la suddetta fase per le due rassegne ha visto ben figurare le nostre squadre. Sei su sette, infatti, sono andate avanti, con la sola esclusione dell’Inter dopo il beffardo pareggio di mercoledì scorso a San Siro.

Tutto su dove vedere e orari sorteggi Champions League ed Europa League questo lunedì

Coi sorteggi Champions League ed Europa League, questo lunedì ci aspettiamo un’urna benevola per buona parte delle compagini italiani. Nel primo caso, infatti, abbiamo la Juventus in prima fascia, grazie alla bella vittoria ottenuta sul campo del Barcellona martedì scorso. Qui bisogna evitare assolutamente Atletico Madrid e, possibilmente, compagini insidiose coma Siviglia e Lipsia. Discorso diverso per Lazio e Atalanta, che da seconde classificate rischiano di trovare subito un “top team” agli ottavi di finale.

Buona, almeno sulla carta, la situazione relativa anche ai sorteggi di Europa League. Tutte le squadre che rappresentano l’Italia, ovvero Milan, Roma e Napoli, hanno conquistato il primo posto e la posizione nel tabellone non dovrebbe presentare loro un avversario impossibile in vista dei sedicesimi di finale.

Per quanto riguarda questioni più pratiche relative al sorteggio Champions League ed Europa League, sarà possibile seguire l’evento su Sky per gli abbonati. Coloro che non lo hanno sottoscritto, però, potranno tranquillamente sintonizzarsi sul sito ufficiale della piattaforma e goderselo in tempo reale. A proposito dell’orario, il via ufficiale lo avremo a partire dalle 12 di oggi. L’esperienza ci insegna che il sorteggio per l’Europa League dovrebbe scattare attorno alle 13.