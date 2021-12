Il Samsung Galaxy S21 FE sta per arrivare per alcuni mercati selezionati, tra cui probabilmente quello europeo. Vedremo debuttare il dispositivo con Android 12 e One UI 4.0 (come vi abbiamo raccontato in questo articolo dedicato), cosa che gli darà la possibilità di passare per una major-release in più rispetto ai Galaxy S21, usciti con Android 11. Come riportato da ‘SamMobile‘, dovrebbe essere il 4 gennaio la data utile per il lancio del Samsung Galaxy S21 FE, con debutto commerciale a partire dall’11 gennaio. Proviamo adesso a fare il punto sulle specifiche tecniche del telefono qui a seguire.

Il dispositivo vanta uno schermo da 6.4 pollici Dynamic AMOLED 2X, con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz e protezione con Gorilla Glass Victus. Il device sarà spinto dal processore Snapdragon 888 o Exynos 2100, con 6 o 8GB di RAM e 128 o 256GB di storage interno. La fotocamera posteriore avrà un sensore principale da 12MP, un grandangolo da 12MP ed un teleobiettivo da 8MP. La fotocamera frontale un sensore singolo da 32MP. La batteria pare garantirà una capacità da 4500mAh, con ricarica rapida a 25W. Presente la certificazione IP68 contro polvere e liquidi.

Rispetto al Galaxy S20 FE, che ricordiamo aver avuto un successo che forse nemmeno il produttore asiatico si aspettava, il Samsung Galaxy S21 FE monterà un processore più performante (com’è normale da una generazione all’altra) ed una protezione del vetro dello schermo, che pure farà comodo, soprattutto agli utenti più sbadati. Non sappiamo darvi indicazioni sul prezzo di lancio del Samsung Galaxy S21 FE, che dovrebbe comunque essere inferiore a quello della versione standard del prossimo Samsung Galaxy S22, in presentazione a febbraio. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.

