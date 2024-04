Il primo smartphone Galaxy S Fan Edition di Samsung riceverà l’ultimo aggiornamento di sicurezza questa settimana. Sia la variante LTE che quella 5G del Samsung Galaxy S20 FE verranno aggiornate con la patch di sicurezza di aprile 2024 in vari Paesi europei. Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento è attualmente disponibile per i modelli basati su Snapdragon e presenta i numeri di build G780GXXS9EXC6 e G781BXXSAHXC6 rispettivamente per le varianti LTE e 5G.

Lanciato alla fine del 2020, il Samsung Galaxy S20 FE è l’unico modello Samsung Galaxy S20 ancora idoneo alla ricezione degli aggiornamenti di sicurezza mensili. I Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra sono stati recentemente declassati al programma di aggiornamento di sicurezza trimestrale dopo il completamento della loro corsa di quattro anni sul mercato. Anche il Samsung Galaxy S20 FE è stato declassato agli aggiornamenti trimestrali insieme agli altri modelli, ma si è trattato di un errore che il colosso di Seul ha corretto subito dopo. Il device riceverà aggiornamenti mensili per almeno altri cinque mesi fino al compimento dei quattro anni, dopodiché si unirà ai suoi fratelli nel ricevere aggiornamenti di sicurezza meno frequentemente.

Potete scaricare l’ultimo aggiornamento disponibile per il vostro Samsung Galaxy S20 FE accedendo al menu “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa”. Ricordate di effettuare il backup dei vostri dati prima di procedere all’installazione e di lasciarla partire solo nel caso in cui la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% (dovete evitare che il telefono si spenga durante il processo per non avere ripercussioni di qualsiasi genere al sistema operativo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

