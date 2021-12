Il Samsung Galaxy S21 FE sta arrivando, ormai non dovrebbero più esserci dubbi a riguardo (sappiamo com’è andata nei mesi scorsi: il device avrebbe dovuto fare il suo esordio ad agosto, insieme ai Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, e poi dopo ad ottobre, mancando clamorosamente ad entrambi gli appuntamenti per via delle crisi mondiale dei semiconduttori).

Come riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy S21 FE verrò messo in vendita già con Android 12 e la One UI 4.0, cosa che gli darebbe una spinta aggiuntiva rispetto ai Galaxy S21, commercializzati nativamente con Android 11. In pratica, il Samsung Galaxy S21 FE riceverebbe una major-release in più rispetto ai suoi fratelli, accogliendo anche Android 15 (se così si chiamerà). Per quanto riguarda il resto, il device dovrebbe montare uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, oltre ad essere spinto dal processore Exynos 2100 o Snapdragon 888 (a seconda dei mercati di destinazione).

Il telefono otterrà 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno, con lettore delle impronte digitali in-display. Lato connettività, il Samsung Galaxy S21 FE vanterà il 5G, il WiFi dual-band, il Bluetooth 5.1, l’USB-C ed il GPS. La fotocamera posteriore includerà un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare ed uno di profondità (la fotocamera frontale, invece, si comporrà di un sensore singolo da 32MP). Il Samsung Galaxy S21 FE monterà una batteria da 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida a 15W. Le colorazioni in cui il dispositivo verrà reso disponibili sono White, Lavender, Cream e Black. Il device ci avrà anche messo più del tempo del dovuto per essere presentato, ma il fatto di poter contare da subito su Android 12 con la One UI 4.0 rappresenterà certamente un vantaggio non di poco conto.

