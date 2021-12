Riparte il totonomi per la serie Samsung Galaxy S22, in particolare per il modello di punta assoluto, quello che finora è stato chiamato S22 Ultra, perpetuando la denominazione del Galaxy S21 Ultra del corrente anno. Ebbene, in queste ore e come ad inizio autunno, si torna a parlare della possibilità che l’ammiraglia sia etichettata come S22 Note. L’ipotesi è credibile e pure sensata e cercheremo di capire anche il perché.

L’erede della serie Note?

La serie Note è ferma all’ultimo modello Note 20 e non ci sono più dubbi sullo stop definitivo agli specifici modelli phablet. La scelta strategica del produttore non è stata digerita dai fan dei modelli ed è per questo che il modello indicato come S22 Ultra sembra destinato ad avere la S Pen di serie in un apposito alloggiamento. Proprio perché la variante strizza l’occhio ai nostalgici dei Note, perché non dare all’esemplare la nomenclatura dei classici phablet?

Dell’ipotesi appena presentata è certo il leaker Tron. Quest’ultimo ha cinguettato del futuro top di gamma premium su Twitter solo poche ore fa. La sua nota social è lapidaria e chiara: non ci sarà alcun Samsung Galaxy S22 Ultra, semmai al suo posto ci sarà il Galaxy S22 Note. La scelta aprirebbe anche importanti scenari: oltre alla dotazione del pennino, si è abbastanza certi a questo punto che la dotazione software del modello sarà magari potenziata con funzioni specifiche per l’accessorio. Come da tradizione per i Note, in effetti, il modello dovrebbe diventare un valido alleato anche di professionisti in ambiente lavorativo e per questo dotato di feature dedicate.

A parte la nomenclatura del Samsung Galaxy S22 Ultra o S22 Note incerta, aspetti ormai dati per scontato dell’esemplare sono il display importante da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una configurazione posteriore con quattro fotocamere e una batteria da 5.000 mAh.

