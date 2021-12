La nuova serie Netflix di Mike Flanagan dopo i successi di The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass sta per entrare in produzione. Il prolifico autore e showrunner, che si è imposto col suo genere nel catalogo di Netflix conquistando un contratto di esclusiva per la creazione di contenuti originali, ha appena annunciato di aver aggiunto diversi nuovi volti al cast del suo prossimo progetto.

La nuova serie Netflix di Mike Flanagan si intitola The Fall of the House of Usher: lo showrunner ha dato il benvenuto a Carla Gugino, Mark Hamill, Frank Langella, Mary McDonnell e Carl Lumbly in quella che definisce una “storia epica di avidità, orrore e tragedia“, per la quale “abbiamo riunito il cast più grande nella storia di Intrepid Pictures“, la sua casa di produzione.

La nuova serie Netflix di Mike Flanagan è descritta come un remix moderno del racconto omonimo di Egdar Allen Poe e di molti altri suoi scritti. Come anticipa Deadline, Frank Langella guida il cast nei panni di Roderick Usher, il patriarca della dinastia Usher, mentre Mary McDonnell interpreta la sorella gemella di Roderick, Madeline, la “mano nascosta” della famiglia. Lumbly interpreta l’investigatore C. Auguste Dupin, presente in più opere di Poe. Il personaggio di Mark Hamill non ha ancora un nome, ma è descritto come una persona “sorprendentemente a suo agio nell’ombra“. Anche il personaggio di Gugino, così come quelli degli altri membri del cast, è ancora ignoto.

La nuova serie Netflix di Mike Flanagan entrerà in produzione all’inizio del 2022. Secondo il produttore le riprese di The Fall of House of Usher, di cui dirigerà 4 episodi, partiranno tra poche settimane e altri dettagli sul cast saranno rivelati molto presto: “Abbiamo molti altri nomi da condividere. Alcuni volti noti, alcuni nuovi, tutti artisti incredibili che si uniscono per dare vita al mondo di Poe come non è mai stato visto prima. Non vedo l’ora di dirti di più!” ha scritto via Twitter.

This miniseries is a modern remix of some of the most iconic works of Edgar Allan Poe. To tell this epic tale of greed, horror, and tragedy, we have assembled the largest ensemble cast in the history of Intrepid Pictures. — Mike Flanagan (@flanaganfilm) December 9, 2021

We're just a few weeks away from principal photography on THE FALL OF THE HOUSE OF USHER, @intrepid's latest miniseries for @netflix. Today, Executive Producer Trevor Macy and I are elated to unveil the first wave of our cast. — Mike Flanagan (@flanaganfilm) December 9, 2021

Questa nuova serie Netflix di Mike Flanagan rappresenta il quinto progetto dell’autore insieme a Trevor Macy per lo streamer, nell’ambito del loro accordo complessivo che coinvolge la società Intrepid Pictures. Oltre all’antologia composta da The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor, ha riscosso molto interesse la miniserie Midnight Mass (di cui nel 2022 è atteso il sequel The Midnight Club), tutte accomunate dalla presenza di Gugino nel cast.

