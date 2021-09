Midnight Mass è una storia vera? Sì, ma solo a metà. Il nuovo show di Mike Flanagan, creatore di The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor, è una delle ultime sorprese di Netflix.

Ambientata in una remota isola, la storia segue quella di un giovane, accusato di un crimine, che torna nella sua comunità dopo aver scontato alcuni anni in prigione. Il suo arrivo coincide con quello di un prete carismatico la cui venuta dà inizio a una serie di eventi soprannaturali inspiegabili, risvegliando tra i residenti un forte fervore religioso.

Midnight Mass è una serie che mostra il doppio lato della Fede e della Chiesa, rappresentata sia come luogo sicuro, ma anche come posto minaccioso, dal quale sembra impossibile uscirne. A differenza dei precedenti lavori, ispirati o basati su romanzi esistenti, Midnight Mass è una storia vera fino a un certo punto.

Tanto per iniziare, il luogo in cui è ambientata la vicenda è frutto della mente di Flanagan: Crockett Island non esiste. La serie è stata girata nella bucolica Garry Point Park della British Columbia, in Canada. La posizione geografica è incerta: per alcuni, l’isola potrebbe essere situata nel New England, sua per le sue atmosfere che per il clima freddo.

I fatti narrati sono solo in una minuscola parte basati su esperienze reali vissute dallo stesso creatore della serie. Da ragazzo, Mike Flanagan era un chierichetto e ha vissuto in prima persona la vita di Chiesa. Inoltre, è stato dipendente dall’alcol, esattamente come uno dei protagonisti di Midnight Mass, Riley. Per anni ha lottato contro per cercare di uscirne fuori, riuscendoci alla fine.

Gli elementi horror della serie tv sono frutto della mente di Flanagan, mentre le vicende umane dei personaggi sono l’unione di ciò che Flanagan ha sperimentato nella sua vita. Ciò ha reso Midnight Mass un progetto unico e irresistibile per Netflix e per i suoi abbonati.