Perché non si vede più l’ultimo accesso su WhatsApp dei contatti in rubrica e non solo? Molti utenti lamentano un vistoso cambiamento nel servizio di messaggistica almeno dallo scorso lunedì. Non è possibile verificare più se un interlocutore è online, come segnalato da un numero importante di persone che finora avevano utilizzato la preziosa funzione per svariati motivi.

Il grosso cambiamento è intervenuto in app tra lunedì e martedì. In pratica, la non gradita novità è combaciata con un’importante implementazione di questa settimana, quella dei messaggi effimeri per tutti ossia la possibilità di impostare che i contenuti in chat scompaiano automaticamente dopo 24 ore, 7 o 90 giorni. Contestualmente a questo primo cambiamento, sembrerebbero essere state introdotte anche regole restrittive per la visione dell’ultimo accesso appunto, per evitare che si conoscano dettagli dell’esperienza d’uso del servizio da parte di tutti.

Perché non si vede più l’ultimo accesso su WhatsApp anche se, a sua volta, un utente permette agli altri di verificare questa informazione con adeguata impostazione dell’account personale? Non si tratterebbe di un errore ma di una specifica strategia del servizio di messaggistica. Alcuni utenti, chiedendo spiegazioni per la novità, avrebbero ricevuto una risposta secca e chiara. Nell’ottica di migliorare la privacy e la sicurezza di tutti gli utenti, si sta procedendo a rendere più difficile per le persone poter vedere l’ultimo accesso e la presenza online nell’app. Al momento non sembra valere, come in passato, la distinzione tra persone già salvate in rubrica oppure no.

Non c’è dubbio sul fatto che l’ultima novità introdotta non sia per nulla gradita a chi finora ha fatto affidamento sull’informazione relativa ai contatti. Anche sapendo ora perché non si vede più l’ultimo accesso su WhatsApp, in molti non hanno gradito il cambio di rotta del servizio e si dicono addirittura pronti a non utilizzare il loro profilo, per passare alla concorrenza (magari a Telegram o Signal). Staremo a vedere se le proteste smuoveranno qualcosa.

