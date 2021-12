Truth Be Told avrà anche una terza stagione: la serie con protagonista Octavia Spencer è stata rinnovata da Apple Tv+, che ha annunciato anche alcune novità riguardo il team creativo.

La seconda stagione di Truth Be Told ha debuttato lo scorso agosto e ha riscosso ancora una volta apprezzamenti unanimi. La serie vede il premio Oscar Octavia Spencer nei panni dell’autrice di podcast Poppy Scoville, che rischia tutto, inclusa la sua stessa vita, per perseguire i suoi ideali di verità e giustizia. La stagione 2 ha introdotto Kate Hudson nel ruolo di Micah Keith, l’amica d’infanzia di Poppy e magnate dei media: per l’attrice e cantante statunitense è il primo ruolo da protagonista in una serie televisiva.

Truth Be Told è basata sul romanzo omonimo di Kathleen Barber: la terza stagione continuerà su Apple Tv+ con 10 nuovi episodi e una nuova showrunner, che subentra alla creatrice della serie Nichelle Tramble Spellman, ancora coinvolta nella produzione esecutiva. Lo streamer ha annunciato infatti che Maisha Closson è stata scelta come showrunner e produttore esecutivo della terza stagione, di cui firmerà anche la sceneggiatura.

“Truth Be Told continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo con le sue ottime interpretazioni di Octavia Spencer e del cast, così come la narrazione avvincente dell’immensamente talentuosa Nichelle Tramble Spellman“, ha affermato Matt Cherniss, capo dello sviluppo per Apple Worldwide Video. “Insieme ai fan globali dello show, non vediamo l’ora che la storia continui nella terza stagione“, ha confermato il dirigente.

Truth Be Told è stata creata da Nichelle Tramble Spellman e prodotta da Hello Sunshine (la società di produzione fondata dall’attrice Reese Witherspoon), Chernin Entertainment e Endeavour Content. La stessa Witherspoon è tra i produttori esecutivi del progetto.

