Abbiamo una novità extra da prendere in considerazione stamane, a proposito dell’aggiornamento iOS 15.2. In vista della sua uscita, infatti, possiamo prendere atto di un’ulteriore funzione concepita da Apple per migliorare l’esperienza di utilizzo dei modelli compatibili. Dopo il punto della situazione portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi, vediamo dunque come stanno evolvendo le cose per il pubblico. Anche perché, arrivati a questo punto, non manca molto all’appuntamento con il firmware stabile e definitivo.

Altra novità verso l’uscita dell’aggiornamento iOS 15.2

Come stanno le cose oggi 8 dicembre per gli utenti che sono in attesa dell’uscita dell’aggiornamento iOS 15.2? Secondo quanto riportato da MacRumors, a breve sui nostri device troveremo anche la funziona che, tradotta, sta per “Cronologia ricambi e assistenza“. Si tratterà di una voce che potremo individuare all’interno dell’app Impostazioni che consentirà agli utenti di visualizzare la cronologia dei servizi e degli interventi in assistenza relativi al proprio device. Un modo per confermare che i componenti utilizzati per le riparazioni siano stati sempre originali.

Insomma, una sorta di libretto dove verranno aggiornati i vari tagliandi e gli interventi in officina, utilizzando un gergo automobilistico. Andando avanti, scopriamo che questa novità concepita con l’aggiornamento iOS 15.2 apparirà solo in determinate circostanze. In particolare, la sezione Cronologia ricambi e assistenza sarà visualizzabile solo se sono verranno effettuate riparazioni sul vostro iPhone‌. Apple fornirà informazioni diverse sui componenti a seconda della versione del device in vostro possesso.

Qualche esempio pratico? Per ‌iPhone‌ XR, XS, XS Max e versioni successive, incluso iPhone SE di seconda generazione, avremo modo di osservare se la batteria sia stata sostituita. Passando ai modelli iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 13, potremo constatare se la batteria o il display siano stati sostituiti. Infine, coi modelli ‌iPhone 12‌ e iPhone 13‌ sarà possibile osservare se la batteria, il display o la fotocamera siano stati sostituiti. Prepariamoci all’uscita dell’aggiornamento iOS 15.2.