Manca sempre meno all’arrivo sul mercato dell’aggiornamento iOS 15.2 in versione stabile e definitiva, stando almeno a quanto abbiamo raccolto in queste ore. Tutto nasce dalla beta 3 che ha appena visto la luce, grazie alla quale possiamo dare continuità alle considerazioni che abbiamo fatto sul nostro magazine pochi giorni fa. In attesa di notizie ufficiali sulla distribuzione del pacchetto software definitivo, occorre fare pertanto il punto della situazione, grazie a quanto venuto a galla oggi 17 novembre.

Indicazioni ottenute da iOS 15.2 beta 3 in vista del nuovo aggiornamento

Quali sono gli spunti che ci sono stati forniti oggi direttamente da iOS 15.2 beta 3? Effettivamente, anche questo mercoledì possiamo aggiungere elementi di interesse che investono il suddetto aggiornamento, stando a quanto riportato da MacRumors. La release di oggi, secondo quanto ho appreso in mattinata non aggiunge tante nuove funzionalità come le beta precedenti, ma ci sono alcune modifiche degne di nota. Vediamo, dunque, in quale direzione stiamo andando.

Ad esempio, tutti coloro che si ritrovano con un iPhone 13 Pro e Pro Max ora possono conoscere meglio il potenziale per la cosiddetta opzione Macro, utile per scattare foto ravvicinate con l’obiettivo Ultra Wide. Da adesso, nello specifico, è possibile conoscere meglio le relative impostazioni. Basti pensare a “Macro Control”, in modo da gestire tutto manualmente.

Ancora, la voce in precedenza chiamata “‌iCloud‌ Private Relay” ora pare sia stata rinominata in “Limita tracciamento indirizzo IP“, in modo da renderne più chiaro il significato. Utile anche la funzione che coinvolge i tag, visto che questi potranno essere rinominati ed eliminati in blocco nell’app Promemoria. Quanto ai bug, lo streaming nell’app Musica potrebbe comportare un maggiore utilizzo della CPU, causando un consumo più rapido della batteria in alcuni contesti di utilizzo. Staremo a vedere se verranno a galla ulteriori novità a breve.