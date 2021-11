Prosegue senza particolari intoppi lo sviluppo del nuovo aggiornamento Apple, ma allo stato attuale tutti si chiedono quando ci sarà l’uscita di iOS 15.2. L’arrivo della beta 2, come vi abbiamo riportato in settimana, ha rappresentato un passo in avanti importante per il colosso di Cupertino, ma in questo momento non è facile fare previsioni sulle tempistiche del brand americano. In ogni caso, è utile fermarsi un attimo e fare il punto della situazione su quanto abbiamo raccolto fino a questo momento.

Le indicazioni su compatibilità e data di uscita di iOS 15.2

A tal proposito, ritengo attendibile ed interessante quanto riportato di recente da Tech Radar. Secondo la fonte, in realtà, la situazione riguardante la data di uscita di iOS 15.2 potrebbe essere meno articolata di quanto si pensi. In particolare, nel momento in cui pubblico l’articolo, bisogna prendere atto che ci siano già state due beta per iOS 15.2, quindi è probabile che la versione finale e definitiva del nuovo aggiornamento arrivi presto. Vi ricordo che iOS 15.1 è stato lanciato il 25 ottobre, vale a dire un mese dopo l’arrivo di iOS 15.

Coi ritmi del 2021, potremmo dire che Apple abbia ormai la tendenza di distanziare i suoi aggiornamenti di circa un mese. Per questa ragione sembra probabile una data di lancio intorno al 25 novembre per iOS 15.2. Alle considerazioni fatte finora, però, va aggiunto che la mela morsicata non sempre si attenga a linee guida precise e raramente la timeline è pari esattamente ad un mese. Quindi non dobbiamo sorprenderci se iOS 15.2 dovesse arriva un po’ prima o un po’ più tardi.

Dunque, la data di uscita di iOS 15.2 può potenzialmente essere fissata anche a dicembre. Per quanto riguarda la compatibilità, l’aggiornamento sarà disponibile per tutti gli iPhone che in queste settimane hanno toccato con mano iOS 15 prima ed iOS 15.1 poi.