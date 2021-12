Non arrivano segnali particolarmente incoraggianti per quanto riguarda l’aggiornamento iOS 15.2, almeno sul fronte della durata della batteria. Questo, in estrema sintesi, quanto raccolto fino a questo momento a proposito dei device che hanno avuto modo di testare il pacchetto software in questione, dopo il primo bilancio che abbiamo portato alla vostra attenzione in termini più generici alcuni giorni fa. Vediamo in quale direzione stiano andando i feedback, in attesa che l’autonomia dei prodotti si possa stabilizzare.

Cosa sappiamo sulla batteria con aggiornamento iOS 15.2 per gli iPhone

Come sta andando la batteria dei melafonini disponibili con il tanto invocato aggiornamento iOS 15.2 messo a disposizione degli iPhone? Effettivamente, a fine articolo potrete imbattervi in un benchmark della batteria,c on il contributo in questione che a conti fatti ci mostra i risultati in vari contesti di utilizzo, spaziando tra gli iPhone SE fino a un iPhone 13, con una lunga serie di device nel mezzo. Allo stato attuale, siamo molto distanti dal promuovere la batteria in seguito all’upgrade.

Per farvela breve, in rete ci sono molti commenti secondo cui ci vuole circa una settimana perché le prestazioni della batteria si stabilizzino e questo, per forza di cose, vale sulla carta anche per l’aggiornamento iOS 15.2. C’è da sempre un certo scetticismo sull’approccio appena descritto, poiché in tanti non hanno mai avuto la percezione di una cattiva durata della batteria solo nei primi giorni successivi ad un download. In caso di ripristino e di nuovo download del backup da iCloud, allora la storia cambia.

Resta il fatto che secondo diverse testimonianze, la situazione non sia delle migliori. Per completezza d’informazione, in ogni caso, vi lasciamo al video che ci mostra il reale impatto dell’aggiornamento iOS 15.2 per la batteria degli iPhone compatibili, aspettando eventuali conferme o smentite nel giro di pochi giorni.