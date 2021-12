Sono stati pubblicati i dettagli dell’aggiornamento Samsung Galaxy di dicembre 2021. Il produttore coreano ha reso noto il bollettino relativo alla patch di sicurezza corrente, chiarendo quali sono stati i principali bug risolti dagli sviluppatori nell’ultima fatica software.

Cosa corregge dunque l’ultimo adeguamento di scena sui dispositivi Samsung? Sempre il produttore ha comunicato di aver lavorato su 34 bug già individuate da Google per il corrente mese ma di aver aggiunto a questi ultimi anche ulteriori 10 correzioni relative alla sua interfaccia software proprietaria One UI. Ben 7 di queste vulnerabilità sono state definite critiche, mentre altre 24 sono considerate di gravità elevata. Scendendo ancora più nel dettaglio, va detto che le anomalie contenute nella patch di sicurezza sono relative ai chipset Wi-Fi di Broadcom e ai processori Exynos che eseguono Android 9, Android 10 e Android 11. Per i dettagli su tutti i bug corretti dagli sviluppatori, almeno i pià esperti, potranno controllare il bollettino ufficiale presente sul sito Samsung.com.

Quali Samsung Galaxy possono già godere dell’aggiornamento alla patch di sicurezza di questo mese di dicembre? Nei giorni scorsi, già diversi dispositivi hanno goduto dell’audate. In prima fila hanno effettuato l’upgrade al nuovo pacchetto i Samsung Galaxy Z Flip e Z Flip 5G, i Samsung Galaxy S10, i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 +. Non c’è dubbio sul fatto che la distribuzione del pacchetto continuerà a grandi passi anche per altri smartphone nei prossimi giorni, ancor prima delle festività natalizie. Il produttore ci ha abituati, oramai da tempo, al costante supporto software dei suoi prodotti. Il plus è innegabile per chiunque scelga il brand e abbia a cuore tutti gli aggiornamenti, sia quelli della versione del sistema operativo Android e dell’interfaccia One UI, sia quelli relativi proprio alle patch mensili per mantenere sicuri e protetti i dispositivi. Dunque non c’è da meravigliarsi di ogni passo in questa direzione, sempre ben accetto.