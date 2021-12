I messaggi vocali WhatsApp cambieranno ancora. Dopo l’importante introduzione della riproduzione velocizzata delle note audio, gli sviluppatori sono in procinto di proporre anche un’altra novità relativa alla comparsa delle onde sonore per i contenuti specifici in chat. La funzione era già stata individuata mesi fa ma ora sembrerebbe davvero pronta a sbarcare pure nella versione finale dell’app di messaggistica.

L’immagine di apertura articolo è abbastanza eloquente per mostrare come si presenteranno i nuovi messaggi vocali WhatsApp. Al momento dell’ascolto della nota audio presente nella conversazione, si potrà visualizzare il flusso del contenuto attraverso gli alti e i bassi delle onde appunto che seguiranno le tonalità di voci e rumori della nota. Magari per i più. la nuova implementazione potrebbe essere considerata solo un di più grafico ma potrebbe essere pure interessante osservare il flusso della riproduzione e magari regolare il volume di conseguenza per una migliore esperienza di ascolto.

Le attuali versioni WhatsApp beta per Android etichettata come 2.21.25.11 e WhatsApp beta per iOS siglata come 2.21.240.18 sono contrassegnate come aggiornamenti compatibili proprio con i nuovi messaggi vocali WhatsApp. I tester che hanno aderito al programma sperimentale dovrebbero dunque essere tutti potenzialmente abilitati ad iniziare a vedere le onde sonore in movimento durante l’ascolto delle onde sonore. Il solito ben informato WABetaInfo, tuttavia, ci fa sapere che anche per chi prova il servizio in anteprima la nuova funzione dovrà essere attivata e dunque potrebbe pure non essere stata ancora messa a disposizione nel brevissimo periodo. Per tutti gli utenti, al contrario, ci sarà ancora da aspettare un po’ ma oramai non ci sono particolari dubbi sul fatto che, a partire da inizio 2022 la novità farà capolino in chat, sia per utenti con dispositivi Android che per i possessori di iPhone. Non mancheranno ulteriori aggiornamenti in merito sulle nostre pagine, non appena disponibili.

