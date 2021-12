Ci sarà una grossa disponibilità PS5 sabato 11 dicembre su Walmart. Stiamo parlando di uno shop americano che, apparentemente, ci dice che questo apprezzabile restock per la console Sony sia perfettamente inutile per il pubblico italiano. In realtà, ci sono delle considerazioni a margine che dobbiamo fare, in modo da contestualizzare al meglio il tutto con le informazioni al momento disponibili. In sostanza, bisogna analizzare un fronte completamente diverso rispetto a quello trattato negli ultimi giorni con le iniziative di GameStop.

Come provarci con la disponibilità PS5 su Walmart dell’11 dicembre

Provando a fare il punto della situazione, occorrono alcune considerazioni a margine in merito alla disponibilità PS5 su Walmart in programma il prossimo 11 dicembre. Come riporta Tom’s Guide, effettivamente sabato avremo una grossa opportunità nello store, con rifornimenti previsti tra le 10:30 e le 19:30 locali. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che si tratti di un negozio online americano e che, di conseguenza, per le spedizioni in Italia dovremo rifarci a servizi di terzi.

Nel tentativo di fornire un supporto informativo ai nostri lettori, alla costante ricerca di nuove disponibilità PS5, vi segnalo il servizio fornito da Colisexpat. All’interno del sito ufficiale, infatti, potrete valutare le istruzioni per ricevere la merce anche qui in Italia, con relativi costi e tempi di spedizione. In questo modo, avrete quantomeno una strada in più da valutare per portarvi a casa la console prima di Natale. Impresa quasi impossibile con gli store italiani che operano in modo diretto qui da noi.

Dunque, abbiamo una data precisa anticipata dagli addetti ai lavori, in termini di disponibilità PS5. Evento più unico che raro in Italia e nel resto d’Europa. Le informazioni ottenute su Walmart, in ogni caso, dicono anche che sfortunatamente questo rilascio di console non includerà la console Xbox Series X Halo.