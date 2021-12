Occorre prendere in esame un’ulteriore novità, in merito alla disponibilità PS5 nei vari negozi GameStop che aderiscono alla possibilità di prenotare la console in vista di nuovi restock. Ve ne abbiamo parlato nella giornata di ieri con un articolo in merito, provando a spiegare ai nostri lettori cosa sia lecito aspettarsi nel corso delle prossime settimane. Ebbene, i potenziali acquirenti della console Sony devono tenere a mente che l’iniziativa appena descritta possa combinarsi anche con quella che consente la permuta della vecchia console.

Prenotazioni in caso di disponibilità PS5 negli shop Gamestop: cosa sappiamo sulle permute

Dunque, se da un lato sappiamo che da alcuni giorni a questa parte siano possibili prenotazioni in caso di disponibilità PS5 nei vari negozi Gamestop sparsi sul territorio italiano, allo stesso tempo è molto utile riepilogare cosa sappiamo sulle permute. Quali sono le quotazioni concepite da questo brand? A mio, abbiamo riscontri molto interessanti, se pensiamo che i possessori possono ottenere fino a 350 euro riportando indietro una Xbox Series X. Per i dettagli, vi consiglio di leggere l’informativa completa.

Allo stesso tempo, sarà possibile risparmiare 180 euro riportando una PS4 Pro, o in alternativa un prodotto che appartenga alla famiglia di Xbox Series S. La quotazione scende, ma resta interessante, andando avanti, in quanto risparmieremo 150 euro portando nello store GameStop una PS4 o una Nintendo Switch. Infine, potremo ottenere 80 euro portando una Xbox One o una Xbox One X. Il discorso, in ogni caso, va esteso e va oltre la nuovissima console Sony.

Secondo l’informativa citata in precedenza, queste quotazioni per la permuta vanno al di là dei discorsi relativi alla disponibilità PS5. Già, perché Gamestop consentirà di ricevere queste quote anche cash, nel caso in cui non vogliate prenotare la console più desiderata del momento.