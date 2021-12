Non si fa che parlare delle reazioni WhatsApp come prossima funzione in arrivo nel servizio di messaggistica. Di che cosa si tratta esattamente e come funzioneranno nelle chat di gruppo? Grazie all’ultima beta Android 2.21.25.11 presente sul Play Store ed esaminata dall’informatore WABetaInfo possiamo approfondire l’argomento, anche con uno screenshot chiarificatore.

Cosa sono le reazioni

Gli sviluppatori hanno pensato ad una modalità per esprimere un’opinione sui messaggi condivisi nelle chat (in particolare quelle di gruppo). In riferimento ad un contenuto testuale ma anche una foto o un video, sarà possibile procedere all’utilizzo di un’emoji per mettere in mostra la propria opinione. Ad esempio, ad una comunicazione presente nella conversazione, si potrà associare un emoticon a piacimento.

Grazie all’ultima versione beta dell’applicazione, ecco che sappiamo esattamente che le reazioni ai messaggi WhatsApp previste in un primo momento non saranno più di 6. Nella schermata catturata in app viene visualizzato il classico emoticon a forma di cuore. Tra gli altre 5, non ancora definiti e noti, magari non mancheranno quelli con una faccina sorridente o un segno di ok e conferma.

In attesa di conoscere tutte le reazioni WhatsApp messe in campo, non c’è che da sottolineare un altro aspetto della funzione: ad ogni contenuto, il singolo utente non potrà che associare una singola reazione, non di più. Sempre dalla schermata ritrovata nella beta Android, apprendiamo anche che sarà possibile cambiare idea in un secondo momento. Quindi con un semplice tap sulla propria interazione, sarà possibile cancellarla in via definitiva.

Quando vedremo le reazioni ai messaggi WhatsApp integrate definitivamente in app? La fase di test potrebbe ancora durare un po’ per Android e contemporaneamente anche per iOS. Impossibile è credere che la novità giunga entro la fine dell’anno, piuttosto nei primi mesi del 2022, salvo imprevisti o qualche bug di rilievo che ne rallenti l’implementazione.