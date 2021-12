In tanti si stanno chiedendo in queste ore quando esce “La casa di carta 6”. Un dilemma che ci coinvolge a maggior ragione in queste ore, essendo uscita la seconda parte della stagione 5, come vi abbiamo riportato di recente con un approfondimento a 360 gradi. Evidentemente, la strategia della produzione non è chiara a tutti, al punto che di recente sono arrivate dichiarazioni da fonti interne a Netflix per chiarire una volta per tutte questa storia. Con buona pace di coloro che avrebbero desiderato un altro capitolo per la fortunata serie spagnola.

Chiariamoci su quando esce La casa di carta 6

Se ancora oggi vi state ponendo il quesito su quando esce “La casa di carta 6”, ci sono evidentemente dei concetti poco chiari che dovete prendere in esame. Netflix, infatti, ha confermato a più riprese che il quinto capitolo di questa storia sarà anche quello conclusivo. Un atto dovuto, se pensiamo al fatto che diversi sostenitori del progetto, a malincuore, hanno scritto a più riprese che la degna conclusione della serie sarebbe dovuta avvenire al termine della seconda stagione.

Insomma, non sono mancate le prese di posizione di chi ha inquadrato la seconda rapina della banda una vera e propria forzatura narrativa, ovviamente dovuta a questioni puramente commerciali. A prescindere dalle ragioni che hanno portato al prolungamento delle stagione e all’interruzione dopo quella che ci è stata ufficialmente presentata, la sostanza non cambia. Nelle prossime ore, tutti potrete dare un giudizio più esaustivo su quello che è stato scritto dagli sceneggiatori.

Morale della favola? Se la domanda del giorno è “quando esce La casa di carta 6”, la risposta è estremamente semplice. Mai, in quanto tutti sono d’accordo che l’epilogo debba esserci al termine di questa stagione e, allo stato attuale, non sono previsti ulteriori colpi di scena.