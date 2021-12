A che ora esce La Casa di Carta 5 – Volume 2 su Netflix il 3 dicembre? Lo streamer rilascerà gli ultimi cinque episodi contemporaneamente in tutto il mondo, ma per gli utenti la serie sarà disponibile ad orari diversi a seconda del fuso orario in cui ci si trovi.

A che ora esce La Casa di Carta 5 – Volume 2?

In Italia, per esempio, come nel resto dell’Europa Centrale, l’orario in cui esce La Casa di Carta 5 – Volume 2 è il solito per tutte le nuove release, ovvero le 9:00 del mattino. Gli episodi saranno rilasciati in un’unica soluzione e da quel momento disponibili per lo streaming, così da poterne fruire in modalità binge-watch.

A che ora esce La Casa di Carta 5 – Volume 2 insieme alla docuserie Da Tokyo a Berlino?

Una volta chiarito a che ora esce La Casa di Carta 5 – Volume 2, può essere interessante sapere che non sarà l’unico contenuto inedito ad essere rilasciato su Netflix nella mattina del 3 dicembre. Al termine della visione degli episodi finali de La Casa de Papel, l’algoritmo suggerirà agli spettatori di proseguire su quello stesso terreno con un titolo strettamente connesso alla serie. Si tratta del secondo episodio de La Casa di Carta: Da Tokyo a Berlino, il documentario sul backstage della stagione finale che esce anch’esso su Netflix il 3 dicembre. La docuserie girata dietro le quinte nel corso dell’ultimo anno fornisce uno sguardo al lavoro enorme di produzione che sta dietro lo spettacolo, con interviste al regista, al cast e agli altri membri del team artistico e tecnico che hanno lavorato a questo format (qui la nostra recensione del primo episodio).

A che ora esce La Casa di Carta 5 – Volume 2 ed eventuali problemi

Per chi risulti già connesso a Netflix all’orario in cui uscirà La Casa di Carta – Volume 2, potrebbe essere necessario aggiornare la pagina web del browser oppure ricaricare l’homepage dell’applicazione in caso di utilizzo su smart tv, tablet o Fire Stick Tv per visualizzare le nuove aggiunte all’ora esatta. Si tratta semplicemente di svuotare la cache in uso e visualizzare la pagina corrente dopo l’aggiornamento (eventualmente anche uscendo da Netflix per poi rientrarvi).

