Con Burden of Truth 4, al via dal 3 dicembre su Rai 4, va in onda in prima tv in chiaro l’ultima stagione del legal drama di CBC e The CW, con protagonista Kristin Kreuk.

Burden of Truth 4 è l’ultimo capitolo della serie, in onda dalla prima stagione dal 16 novembre scorso nel palinsesto pomeridiano di Rai4: si conclude così la programmazione della serie legale canadese ideata da Brad Simpson, per un totale di 34 episodi, trasmessi senza soluzione di continuità tra una stagione e l’altra. La trama racconta le battaglie dell’avvocatessa Joanna Hanley (interpretata da Kristin Kreuk), che per seguire un caso spinoso è tornata nel luogo che aveva lasciato 17 anni prima, riaprendo vecchie ferite che riguardano la controversa storia della sua famiglia.

Burden of Truth 4 chiude la serie con 10 nuovi episodi. Ecco la trama di Burden of Truth 4 per i primi due capitoli in onda il 3 dicembre alle ore 14.20 (e in replica il giorno successivo alle ore 07.25) sul canale 21 del digitale terrestre.

Ora Joanna è madre, ma non si sottrae alla sua professione di avvocato seguendo il caso di una compagnia mineraria pronta a lanciare una controversa attività a Millwood.

Joanna cerca la figlia perduta da tempo del suo cliente per proteggere gli interessi legali del suo cliente e mantenere vivo il caso. Billy Crawford chiama un esperto inaspettato per aiutarlo a esaminare la scena dell’incidente.

La programmazione di Burden of Truth 4 proseguirà con due episodi al giorno fino alla conclusione della stagione: gli ultimi due appuntamenti sono fissati per il 6 e 7 dicembre, con tre episodi al giorno in onda dalle 13.35. La serie è disponibile con tutte le stagioni anche in streaming gratuito sul portale Raiplay.

