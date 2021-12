Dovrebbe essere leggermente più conveniente il prezzo del Samsung Galaxy S21 FE rispetto a quello del predecessore S20 FE. A poca distanza da quello che dovrebbe essere il periodo di uscita dello smartphone, piovono nuovi dettagli sul telefono: non solo in riferimento al suo costo ma anche delle immagini che lo immortalano nella sua versione definitiva e finale. Grazie alle soffiate del sito Androidcommunity, oggi possiamo commentare alcune novità davvero interessanti.

Prezzo meno salato

Il Samsung Galaxy S20 FE, oramai mesi fa, è stato lanciato sul mercato italiano a 669 euro. Ora, secondo quanto appena trapelato, almeno in Germania il costo di lancio del successore dovrebbe essere 649 euro. Dunque ci sarebbe uno sconto di 20 euro rispetto alla versione precedente, uno sconto non certo esorbitante ma magari gradito a chi punterà al modello. Di certo il ribasso, e non semmai un aumento da parte del produttore, è giustificabile con l’estremo ritardo con il quale il modello verrà lanciato (tra l’altro anche a ridosso dei Samsung Galaxy S22).

Sempre tra le indiscrezioni delle ultime ore campeggiano le foto definitive di quello che dovrebbe essere, appunto, il Samsung Galaxy S21 FE. Il design del telefono è del tutto simile a quello dei fratelli maggiori Samsung Galaxy S21, vecchi ormai di un anno. Tra le colorazioni disponibili ce n’è una più innovativa che mai in viola pastello.

A quando l’uscita?

Il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere presentato all’interno di un evento Unpacked dedicato il prossimo 4 gennaio 2022. Si aspetta l’ufficialità del keynote, come quella della data di commercializzazione che dovrebbe cadere il giorno 11 gennaio. Tra le specifiche date per scontate del telefono c’è un display da 6,4 pollici con risoluzione Full HD, il processore Samsung Exynos 2100 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Come visibile dalle foto, infine, il comparto della fotocamera principale dovrebbe avere tre sensori, di risoluzione ancora imprecisata.