Occorre tenere gli occhi aperti con la disponibilità PS5 anche oggi 1 dicembre. Secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere in queste ore, infatti, GameStop dovrebbe dar vita ad un’iniziativa simile a quella che ho portato alla vostra attenzione una settimana fa sul nostro magazine. Cerchiamo di capire bene come funzionerà il tutto, in modo da farci trovare pronti al momento giusto, prendendo atto di come siano andate le cose in precedenza con le medesime campagne dello shop.

Tutte le indicazioni del caso sulla disponibilità PS5 con GameStop oggi 1 dicembre

Per essere in prima linea con la nuova disponibilità PS5 di GameStop prevista questo mercoledì, dovrete necessariamente collegarvi alla diretta Twitch tramite la specifica pagina lanciata dallo store. In questo modo, infatti, potrete seguire la live durante la quale verrà comunicato il momento esatto in cui ci sarà il restock. In sostanza, dalle 16 sarà possibile imbattersi in questo nuovo appuntamento, ma allo stato attuale non conosciamo l’orario esatto in cui verrà dato il via ufficiale alle vendite della console Sony.

Detto questo, ci sono alcune fonti in rete che forniscono delle anticipazioni in merito. A quanto pare, infatti, la vera e propria disponibilità PS5 di oggi 1 dicembre su GameStop potrebbe esserci attorno alle 17. Personalmente, consiglio a chi è interessato di sintonizzarsi sulla piattaforma dalle 16 e di farsi trovare già loggati al momento giusto. Come ci insegna la storia recente dei restock della console Sony, infatti, non possiamo escludere rallentamenti al momento dell’ordine.

Del resto, come tutti sanno, la domanda per il prodotto è molto alta, mentre nel periodo natalizio le probabilità di beccare ulteriori disponibilità PS5 tende a calare. Fateci sapere nel caso in cui doveste essere così fortunati da portare a termine l’ordine, in modo da riportare l’esperienza diretta dei nostri lettori.