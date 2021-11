Ottime notizie quelle che ci arrivano oggi 24 novembre, per quanto concerne la disponibilità PS5, considerando il fatto che nel pomeriggio avremo un ulteriore restock delle console all’interno di GameStop. Una novità per nulla scontata, che a conti fatti conferma quello che abbiamo provato ad anticiparvi nei giorni scorsi con un altro articolo. Dovrete tenere gli occhi aperti per non lasciarvi sfuggire questo lotto, magari prendendo appunti con alcune dritte che stamane voglio portare alla vostra attenzione.

Riscontri sulla disponibilità PS5 su GameStop il 24 novembre

Per nulla anomalo quello che è in programma questo mercoledì. Come avvenuto più volte in passato, infatti, si avrà ulteriore disponibilità PS5, ma dovremo per forza di cose armarci di tanta pazienza. A partire dalle 16 tutto sarà possibile, con riscontri ufficiali solo sull’orario a partire dal quale prenderà il via una diretta dello shop. Impostate una sveglia e collegatevi all’apposita pagina per seguire la live di GameStop, stando a quanto abbiamo raccolto a proposito delle ultime iniziative di questo e-commerce che sono andate nella medesima direzione.

Vi ricordo che la disponibilità PS5, in questo caso, riguarda la Digital Edition, motivo per cui se siete interessati all’altra versione della console Sony dovrete saltare questo giro. Difficilmente, infatti, ci sarà un rilancio con la variante standard, che probabilmente attira un numero più elevato di persone. Staremo a vedere come andranno le cose in questa circostanza e se ci sarà per l’ennesima volta un sold out nel giro di pochi minuti. A poche settimane dalle festività natalizie, credo sia molto probabile che si vada verso questo scenario.

Insomma, valutate pro e contro di questo ulteriore restock e fateci sapere cosa ne pensate della nuova disponibilità PS5, prevista oggi 24 novembre su GameStop non prima delle 16. Durante la live, infatti, verrà annunciato il momento esatto in cui sarà possibile completare l’ordine sul sito.