Con Mark e Lexie in Grey’s Anatomy 17 si compie l’ultima grande reunion della stagione: dopo i ritorni di Patrick Dempsey e T.R. Kinght nei panni di Derek e Mark, stavolta tocca ad Eric Dane e Chyler Leigh sorprendere il pubblico storico della serie, che ha amato la coppia Sloan-Grey nelle stagioni 5-8.

Il ritorno di Mark e Lexie in Grey’s Anatomy 17, nell’episodio in onda il 29 novembre in chiaro su La7, è stato possibile grazie alla trama della spiaggia: la protagonista Meredith Grey riesce a vederli in una sorta di limbo, generato dal profondo sonno in cui è caduta dopo essersi ammalata di Covid ed essere finita in terapia intensiva. Meredith immagina Mark e Lexie in Grey’s Anatomy 17 come idealmente riuniti nell’aldilà e trova in loro la forza per resistere alla tentazione di abbandonarsi al proprio destino.

L’apparizione di Mark e Lexie in Grey’s Anatomy 17 è stata realizzata grazie ad un trucco cinematografico: l’attrice Chyler Leigh, impegnata a Vancouver nelle riprese di Supergirl, a causa delle restrizioni anti-Covid era impossibilitata a presentarsi a Los Angeles per le riprese dell’episodio, ma vi ha preso parte comunque grazie al chroma-key. Le sue scene sono state realizzate tutte a Vancouver grazie ad uno schermo verde, su cui è stata poi applicata l’immagine della spiaggia di Meredith.

Mark e Lexie in Grey’s Anatomy 17 sono i grandi protagonisti dell’episodio 10, in onda il 29 novembre in prima serata su La7, per la prima volta in chiaro. In particolare è nel primo episodio trasmesso alle 21.10 che va in scena la reunion tanto attesa dai tempi dell’ottava stagione, quando nel finale drammatico un incidente aereo provocò la morte di Lexie e, successivamente, le ferite riportate avrebbero causato anche la morte di Mark in ospedale. La coppia si riunisce in versione “fantasma” nel limbo di Meredith, per spingerla a riflettere sul senso della vita e sull’importanza di non arrendersi all’idea della morte anche quando sembra tutto perduto. Ecco le trame dei due episodi di Grey’s Anatomy 17 in onda su La7 il 29 novembre.

All’ospedale una madre e una figlia si trovano in crisi respiratoria, ma è rimasto un solo respiratore disponibile… Intanto arriva al pronto soccorso la cognata di Hayes.

In ospedale arriva una coppia di neosposi gravemente feriti in un incidente. Intanto Jackson esagera con la generosità coi pazienti malati di COVID.

