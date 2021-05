L’episodio di Grey’s Anatomy 17×10 in onda in prima visione assoluta su Fox l’11 maggio porta anche in Italia l’atteso episodio che vede la partecipazione come guest star di Chyler Leigh ed Eric Dane, nei panni di Lexie e Mark. I due personaggi scomparsi tra l’ottava e la nona stagione in conseguenza del disastro aereo che ha coinvolto un gruppo di medici del Grey Sloan Memorial Hospital appaiono nei sogni della protagonista Meredith Grey, ancora nel suo coma da Covid.

L’episodio di Grey’s Anatomy 17×10 segna l’ennesimo ritorno di volti storici della serie in questa stagione dopo quelli di Patrick Dempsey e TR Knight (Derek e George). L’ambientazione è sempre quella della spiaggia, una sorta di limbo in cui Meredith rivede le persone che ha perso nella sua vita e grazie alle quali cerca di trovare la forza di aggrapparsi alla vita e non lasciarsi andare nell’aldilà.

Per riunire i personaggi di Lexie e Mark con Meredith l’episodio di Grey’s Anatomy 17×10 è stata usata la tecnica dello schermo verde: Chyler Leigh era infatti impegnata a Vancouver con le riprese di Supergirl e impossibilitata a tornare negli Stati Uniti senza rimanere bloccata in quarantena per le misure anti-Covid. Di conseguenza, si è optato per il green screen consentendo all’attrice di girare in uno studio in cui, ha raccontato, recitava parlando con palline da tennis al posto degli attori. Eric Dane ha invece girato in presenza, come dimostrano le foto apparse sui suoi canali social insieme a Ellen Pompeo.

L’episodio di Grey’s Anatomy 17×10 va in onda su Fox (canale 112 di Sky) martedì 11 maggio subito dopo l’episodio 9 dello spin-off Station 19, serie appena rinnovate da ABC per la prossima stagione televisiva. Ecco le trame dei due episodi intitolati rispettivamente Nessuno è Solo e Respira (citazione di Breathe, brano colonna sonora dell’episodio nonché cantato dal personaggio di Lexie nell’episodio musical di Grey’s Anatomy).

Station 19 4×09 – L’amicizia tra Vic e Travis viene messa alla prova quando si trovano a rispondere alla chiamata di due migliori amici in difficoltà.