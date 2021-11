Quale sarà la dotazione hardware per le fotocamere dei Samsung Galaxy S22 e S22 Plus? Finora i rumor relativi ai top di gamma del prossimo anno si sono sprecati in relazione al modello Ultra della serie. Molti meno particolari sono stati messi a disposizione per i modelli meno accessoriati. Questa mancanza è stata colmata in queste ore grazie alle notizie provenienti da un tipster d’eccezione come Ice Universe (@UniverseIce su Twitter). Vista la sua automobile , possiamo stare abbastanza certi su quanto vedremo a bordo degli smartphone.

Specifiche delle fotocamere secondo Ice Universe

Secondo quanto appena rivelato nel tweet di chiusura articolo, sia il Galaxy S22 che il Galaxy S22+ presenteranno una configurazione a tripla fotocamera nel comparto posteriore e principale. Il sensore principale sarà da 50 MP (unità da 1/1,57 pollici, pixel da 1 µm e apertura F1.8), un sensore ultrawide da 12 MP (sensore da 1/2,55 pollici, pixel da 1,4 µm e apertura focale F2.2) e infine un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x (un’unità da 1/3,24 pollici, pixel da 1,22 µm e apertura F2,4).

Per quanto riguarda la fotocamera anteriore, entrambi i Samsung Galaxy S22 fin qui esaminati avranno una fotocamera selfie con risoluzione da 10 MP, grazie ad un sensore da 1/3,24 pollici, pixel da 1,22 µm e un’apertura focale F2.2. Una configurazione niente male per chi ama gli autoritratti e non solo.

I due sensori da 50 MP posti sui Samsung Galaxy S22 e S22 Plus lasciano ben sperare: le unità dovrebbero pure supportare la registrazione video 8K dalla fotocamera principale (lo stesso plus naturalmente non riguarderebbe quella anteriore).

A quando l’uscita?

I Samsung Galaxy S22 dovrebbero essere presentati il prossimo 8 febbraio. Sulla data di lancio si attende la conferma da parte del produttore. Anche se non dovesse essere confermato il keynote specifico, non ci sono particolari dubbi sul fatto che il secondo mese dell’anno sarà quello dedicato proprio al lancio dei dispositivi, anche commerciale.