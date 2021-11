Il prelievo Poste senza carta è possibile da qualche giorno: si tratta della nuovissima modalità cardless già adottata da altri istituti come Unicredit e Intesa Sanpaolo che consente agli utenti di ritirare il denaro agli sportelli ATM senza utilizzare né il BancoPosta, né la PostePay ma semplicemente con l’ausilio del proprio smartphone.

La nuova possibilità di prelievo senza carta è frutto dei nostri tempi: la necessità di utilizzare il meno possibile superfici comuni come quelle di uno sportello ATM ha accelerato l’innovazione anche per Poste Italiane. La procedura di ritiro dei contanti è estremamente semplice e veloce. Ogni passaggio dell’operazione è segnalato si seguito nell’elenco per punti.

La prima cosa è accedere all’App Postepay o BancoPosta e selezionare la voce “Prelievo senza carta”: se non visualizzato lo specifico comando, si può optare per la voce “Inquadra Qr Code”;

se non visualizzato lo specifico comando, si può optare per la voce “Inquadra Qr Code”; s elezionare il tasto 9 sul tastierino dell’ATM delle Poste dal quale si effettua l’operazione: comparirà il QR Code sullo schermo;

delle Poste dal quale si effettua l’operazione: comparirà il QR Code sullo schermo; successivamente bisognerà inquadrare il QR Code con la propria fotocamera e dal display scegliere dall’elenco lo strumento dal quale prelevare denaro;

e dal display scegliere dall’elenco lo strumento dal quale prelevare denaro; selezionare l’importo da prelevare;

infine confermare l’operazione di prelievo con il codice personale Poste ID.

ritirare i contanti.

Al termine dell’operazione di prelievo senza carta, sarà possibile richiedere la ricevuta cartacea tradizionale o si potrà scegliere di visualizzare i dettagli della procedura appena effettuata direttamente in app. La nuova modalità non sostituisce quella tradizionale con card BancoPosta e PostePay, semmai l’affianca. Non c’è dubbio che in molti potranno adottare il nuovo strumento messo a disposizione, soprattutto per evitare rischi per il contatto con le superfici in questo periodo contrassegnato ancora dalla pandemia Covid-19. Naturalmente, anche con la nuova soluzione cardless, Poste Italiane assicura la piena sicurezza ai suoi clienti nei passaggi di ritiro dei contanti presso i centinaia di sportelli sparsi sul territorio nazionale.

