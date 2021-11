“Uno show unico che hanno voluto in molti Paesi e che noi abbiamo dato via”, con queste parole Mara Venier ha annunciato velatamente che è stato cancellato lo show di Pierpaolo Pretelli a Domenica In? In molti sono convinti che quello della conduttrice è stato un vero e proprio annuncio che ha messo fine al piccolo spazio che aveva fortemente voluto affidare alle sapienti mani del giovane gieffino Pierpaolo Pretelli.

Molto spesso, durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show 2021, si era parlato dell’arrivo di Pierpaolo Pretelli alla corte di Mara Venier ma quando è stato il momento del suo debutto eccolo cadere nella rete del già visto con tanto di polemiche al seguito. Il piccolo quiz show all’interno di Domenica In è stato preso di mira dal popolo della rete che non ha gradito lo spazio riservato allo gieffino, almeno in parte.

I fan sono rimasti sempre dalla parte di Pierpaolo Pretelli anche quando ieri si sono accorti che il suo quiz è stato sostituito da un omaggio a Il Musichiere con l’ex gieffino pronto a prendere in mano il microfono e cantare le canzoni esibendosi come corista insieme alla band diretta da Stefano Magnanens. Il momento è stato goliardico ma un po’ troppo lungo ma in molti hanno gongolato al pensiero che lo show di Pierpaolo Pretelli a Domenica In sia stato già cancellato dopo un paio di settimane.

Forse il pubblico di Rai1 non è mai pronto alle novità e il risultato è che Alessandro Cattelan prima e Pierpaolo Pretelli poi (senza assolutamente voler mettere a paragone i due) sono stati accolti in modo freddo e con sufficienza. Sull’ex gieffino incombe anche l’ombra di quanto accaduto a Tommaso Zorzi, sempre presente in tv fino a quando non è finito in panchina (o come racconta lui, ha scelto altro). Lo show di Pretelli è davvero concluso?