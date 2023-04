A Domenica in c’è sempre spazio per interviste profonde e toccanti e proprio di questo si è trattato oggi quando Carolyn Smith si è presentata nel salotto di Mara Venier. La padrona di casa ha avuto modo di intervistare la famosa protagonista di Ballando con le Stelle affrontando anche il delicato argomento del ritorno del tumore e dell’inizio di una nuova battaglia per lei.

Carolyn Smith ha avuto modo di portare un dono all’amica Mara, una collana per lei molto preziosa: “Non mi sento le mani, quindi ho bisogno di aiuto” ha spiegato la ballerina e maestra mentre stava aprendo la chiusura della collanina regalando un momento molto dolce e intimo. Il racconto ha preso il via da otto anni prima: “Dal 2015 combatto… Hanno trovato questa nuova cura e speriamo che questa volta lo uccida, anche se ci sono stati momenti un po’ così così, c’è bisogno della speranza. Per la prima volta ho toccato il fondo, ma per me è stato come un lancio. Il momento più brutto è stato ad agosto scorso e in quell’occasione videro che c’era qualcosa, ma non pensavo che fossero tumore”.

A quanto pare Carolyn Smith aveva una serie di impegni, tra cui Ballando con le Stelle, e per questo ha deciso di rimandare tutto alla fine della trasmissione ed è stato allora che i controlli hanno rivelato il ritorno del tumore: “È sempre lì, per fortuna, non va in giro. Però non se ne va, ma con questa nuova cura spero che troviamo una soluzione”.

Chi conosce la sua storia sa bene che la Smith si è sempre mostrata forte e combattiva ma questa volta anche lei si è piegata alla paura e alle crisi di panico che per la prima volta ha dovuto affrontare: “Poi mi sono lasciata andare, io non mostro mai le mie paure, ma questa volta mi sono lasciata andare”.