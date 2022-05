Tutti coloro che si aspettavano l’annuncio dell’addio ieri sera nel suo Domenica In Show si sbagliava e di grosso visto, Mara Venier continua a mietere successi e per questo rimarrà salda al timone di Domenica In per un’altra stagione.

In un primo momento abbiamo pensato tutti che questa sorta di festeggiamenti per il suo Giubileo fosse in realtà un addio ma le cose sono andate diversamente e in una serata ricca di ricordi, trash e risate, non è mancata la conferma che Mara Venier sarà al timone della prossima edizione dello show del pomeriggio su Rai1 e che sarà la sua quattordicesima volta battendo così anche il record di Pippo Baudo, fermo a tredici.

Intervistata da La Stampa, Mara Venier ha ammesso che tirarsi indietro sarebbe una vigliaccata proprio per via del rapporto profondo che ha costruito con il suo pubblico specie in questi ultimi due anni complicati e difficili in cui, come molti altri conduttori, ha tenuto da sola il timone della trasmissione in pieno Covid, senza mai lasciare da sole le persone a casa.

Nell’intervista ammette di aver pensato a mollare ma di non averlo fatto: “Mille volte. Ma sarebbe stata una vigliaccata tirarsi indietro. Ero morta di paura ma volevo restituire tutto quello che il pubblico mi ha dato e mai come in questi ultimi anni l’ho sentito vicino”. Riguardo al suo ritorno anche nella prossima stagione a partire da settembre poi conclude sottolineando ancora che Domenica In è la sua rivincita “dopo essere stata cacciata come una disgraziata. Mi ero detta, lo faccio per un anno. Oggi dico, io in pensione non ci vado”.

Il pubblico ne sarà lieto alla luce dei suoi ascolti domenicali, avrà raggiunto il suo apice ieri sera con il suo show su Rai1 in prima serata?