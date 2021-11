Incidente per Mara Venier a Domenica In. Anche quello di oggi è stato un pomeriggio movimentato per la conduttrice di Rai1 e non solo per l’agguerrita concorrenza ma per via di quello che è successo durante la pausa pubblicitaria. Al rientro dal nero, infatti, il pubblico ha trovato solo Pierpaolo Pretelli pronto a condurre al fianco di zia Mara il suo piccolo spazio del gioco della telefonata ma con grande sorpresa di tutti, la regina di Domenica In era assente.

A spiegare al pubblico cosa è successo durante lo spazio pubblicitario è proprio l’ex gieffino che si è detto scosso proprio perché Mara Venier è caduta, ha una distorsione alla caviglia ma, la cosa più rovinosa è che ha sbattuto la testa e il volto mentre aveva gli occhiali. Risultato? Bernoccolo in testa, occhiali rotti e botta al naso.

Ecco il video del momento:

Dopo alcuni momenti di panico, Pierpaolo Pretelli ha preso in mano il suo spazio e il suo gioco e solo in seguito Mara Venier è tornata in studio con il ghiaccio sulla caviglia, i piedi nudi e il ghiaccio sulla fronte per la botta e il bernoccolo in testa. Lei stessa ci ha tenuto poi a rassicurare tutti e, soprattutto, suo marito che non si trova nemmeno in Italia, poi ha chiuso anticipatamente il gioco con Pierpaolo Pretelli perché incapace di andare avanti e stare in piedi, e ha accolto poi in studio Memo Remigi per la loro intervista.

Sui social sono arrivati messaggi di sostegno per Mara Venier ma, soprattutto, applausi per Pierpaolo Pretelli che è riuscito a prendere in mano la situazione mettendo insieme una serie di imitazioni e di canzoni nonostante la situazione anomala.