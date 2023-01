Una figura molto controversa nella vita di Gina Lollobrigida è sicuramente quella di Andrea Piazzolla. Spesso si è parlato di lui come di un approfittatore, altri ancora sono convinti che lui fosse per lei un figlio in assenza di quello vero, di sangue. Fatto sta che il dibattito è andato avanti anche dopo la morte dell’attrice, avvenuta il 16 gennaio scorso, ed è andato avanti anche in tv ieri pomeriggio quando Andrea Piazzolla si è presentato davanti alle telecamere di Domenica In per un’intervista a cuore aperto.

Mara Venier ha rivelato di aver già preso una denuncia per alcune cose dette in relazione a Gina Lollobrigida e alla sua vita e per questo ci ha tenuto a prendere le distanze da quello che ha dichiarato il suo ospite ieri a Domenica In. Andrea Piazzolla ha parlato degli ultimi anni difficili per l’attrice, delle mancanze che il figlio ha avuto nei suoi confronti ma anche dall’affetto sincero che la legava a suo nipote Dimitri:

“L’ultima volta che l’ho vista è stato 24 ore prima che se ne andasse. Ero disperato. L’ultima volta che l’ho vista le ho detto “grazie e scusa”. E ho chiesto al figlio di fare lo stesso. Mi ha risposto: “Io non le devo chiedere scusa di niente…Quello che non accetto è che fosse offesa e le si mancasse di rispetto…A me colpì una mail che il figlio, Milko, mandò alla madre. Le scrisse “scusami, l’ho dovuto fare per garantire un futuro a mio figlio”.

Riguardo alla salute di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla ha precisato che le cose si sono complicate dopo la caduta dello scorso settembre:

“Mi sono occupato di tutto, l’ho fatto con onore, come era giusto e doveroso. Fino a che non siamo andati in ospedale giovedì della scorsa settimana. L’ho accompagnata a fare una tac in ospedale e ho chiesto di farla senza contrasto. Ma non lo hanno fatto e quello le ha bloccato i reni, questo è il mio rimpianto…le avrei dato tutto, non solo un rene. Lei mi ha dato il suo tempo e io ero pronto a darle il mio”.

Ricordando Gina Lollobrigida anche Mara Venier è riuscita a trattenere a stento le lacrime.