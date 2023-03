La gaffe hot di Loretta Goggi a Domenica In ha fatto già il giro del web e dei social tanto che sono in molti già ad averla travolta con le loro polemiche, ma cosa è successo di preciso? Nel pomeriggio di ieri Mara Venier ha ripreso in mano le redini della sua trasmissione domenicale ospitando la sua amica Loretta Goggi. L’artista nota per essere impegnata come giudice a Tale e Quale Show, ieri si è raccontata nel salotto di Domenica In lasciandosi andare ad una gaffe hot quando la padrona di casa le ha fatto notare di essere un po’ su di giri.

Mara Venier ha fatto un’allusione all’amore tirando in ballo la sua ospite al grido di: “Ma cosa hai? Ti vedo bella friccicarella…” e dall’altra parte subito non è mancata la risposta bollente di Loretta: “Quella non friccica…”,ma pochi istanti dopo si è accorta del fattaccio e portandosi la mano sulla bocca ha subito commentato: “Ho detto una cosa tremenda…”.

Le risate non sono mancate e adesso i suoi fan si aspettano di vederla così anche nel suo show celebrativo in onda dal 10 marzo con il titolo Benedetta Primavera. A Domenica In ha spiegato: “Dopo tanti anni di no, Stefano Coletta mi aveva già offerto due puntate di natura autocelebrativo e avevo già declinato, torno in tv. Ma non ricordo come sia successo che io abbia detto sì. So solo che mi sono consigliata con mia sorella Daniela”.

Al momento si parla di uno show in quattro o cinque puntate in cui dovrebbero esserci degli ospiti fissi, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu secondo Dagospia, e poi una serie di incursioni di attori, cantanti ed imitatori noti al grande pubblico. Siamo sicuri che lo show avrà un grande successo perché Loretta Goggi ha saputo costruire molto in passato ma si è resa ‘pop’ in questi ultimi anni attirando anche un pubblico giovane.