Nelle ultime ore giungono interessanti anticipazioni sui prossimi schermi del Samsung Galaxy S22 in tutti i suoi tre modelli standard, Plus e Ultra. Grazie ad un video pubblicato dall’informatore Ice Universe con protagonisti i pannelli protettivi dei prossimi top di gamma, possiamo discutere di quelle che oramai sono le peculiarità date per scontate per i dispositivi.

Per quanto nel filmato non ci siano riferimenti specifici proprio alle dimensioni degli schermi dei Samsung Galaxy S22, grazie alle anticipazioni trapelate fino a questo momento, possiamo dire quanto segue. Il modello S22 standard dovrebbe arrivare, oramai senza particolari dubbi, con un display OLED da 6,06 pollici con risoluzione Full HD+. La variante S22 Plus invece avrebbe un pannello ridotto a 6,55 pollici rispetto ai 6,67 pollici del predecessore S21 Plus. Il modello top di gamma S22 Ultra dovrebbe infine beneficiare di un display da 6,8 pollici sempre OLED.

Quello che il filmato odierno mette in rilievo è la presenza di cornici dei futuri schermi dei Samsung Galaxy S22 davvero ridotti all’osso. I bordi non saranno curvi, esattamente come nel caso della serie Galaxy S21. Trattandosi di un video dedicato ai pannelli protettivi, è pure normale che ci sia concentrati sulla resistenza dei materiali esercitando pressione proprio sulle componenti e provando l’impermeabilità del materiale lasciando cadere dell’acqua.

Sempre il video odierno, ci fornisce un’ulteriore conferma sui prossimi Samsung Galaxy S22. I pannelli protettivi posseggono, nella loro parte alta al centro, un foro per la fotocamera. Questo vuol dire che anche le prossime ammiraglie non introdurranno la tecnologia della fotocamera sotto il display. Va detto, tuttavia, che i fori che alloggeranno il sensore sembrano ridotti rispetto ad altri presenti sui dispositivi dello stesso produttore: insomma, si sarà lavorato per riprogettare l’unità e renderla meno “fastidiosa” alla vista di quanto accaduto in passato.

I Samsung Galaxy S22 dovrebbero essere lanciati il prossimo 8 febbraio in un evento Unpacked dedicato. L’appuntamento è ancora ufficioso e se ne attende conferma dallo stessi produttore.