Delia e Alberto riusciranno a tornare insieme e riprendere tutto da dove era rimasto anni fa? La risposta potrebbe arrivare questa sera o, magari, in Cuori 2, se ci sarà. I due protagonisti in queste settimane ci hanno tenuto compagnia facendoci battere il cuore ma adesso che il finale è dietro l’angolo, è arrivato il momento di capire come andrà a finire per loro, se ci sarà davvero un lieto fine dopo tanti anni oppure no.

Al momento né la Rai e né la produzione della serie hanno detto la loro su una possibile conferma di un rinnovo e questo significa che molto verrà a galla questa sera quando il finale rivelerà quello che ne sarà dei suoi protagonisti non solo personalmente ma anche professionalmente. Cuori 2 ci sarà quindi? Non lo sappiamo ancora anche se in conferenza stampa si era parlato della potenzialità della serie e, quindi, di un possibile futuro che contempla non solo una seconda stagione ma anche una terza e via dicendo.

Molto dipenderà dagli ascolti, che sono stati buoni, e da quello che succederà nell’ultima puntata di Cuori in onda oggi, 28 novembre. Nei due episodi in onda oggi, le condizioni di Cesare peggiorano e l’unica cosa che può salvarlo è solo un cuore nuovo e vuole che sia proprio Alberto a impiantarglielo. Quest’ultimo non è lucido perché si sente in colpa per quello che è successo a Luisa e per i sentimenti che prova per Delia e lei lo stesso.

Cesare non ci mette molto a notare l’atteggiamento dei due, ma immagina sia dovuto alla situazione di Luisa. Decide di andare a trovarla, ma, durante la visita, la donna cerca di insinuargli un dubbio sul suo possibile tradimento. Nell’ultimo episodio, all’ospedale arriva un nuovo direttore sanitario, che si dimostra fin da subito fedele alleato di Mosca. Alberto e Delia restano in ospedale per studiare i bollettini medici che sono arrivati dal Sudafrica e così Cesare decide di tornare a casa ma l’amara verità è ormai dietro l’angolo.