Nel finale di Cuori Cesare morirà? Questa è la domanda che il pubblico di Rai1 dovrà farsi stasera davanti alla messa in onda della penultima puntata della fiction con Matteo Martari e Pilar Fogliati. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che Cuori possa diventare una sorta di soap giornaliera come Il Paradiso delle Signore ma ancora la Rai non si è espressa ufficialmente su questi rumors, quello che sappiamo per certo è che domenica 28 novembre l’appuntamento è con gli ultimi due episodi della prima stagione.

Al centro del finale di Cuori rimane la salute di Cesare che continua a lottare per la sua vita ma consapevole che servirà un trapianto per riuscire a rimanere in vita. Cosa succederà a quel punto? Il dottore vuole che sia proprio Alberto ad impiantargli il cuore nuovo ma l’arrivo di un nuovo direttore sanitario che apparirà sin da subito vicino a Mosca.

Sullo sfondo rimangono i sensi di colpa sia di Alberto che di Delia che non riescono a mantenere il distacco dopo quello che è successo, toccherà a loro due salvare Cesare o la vita del dottore è già segnata?

Prima del finale di Cuori, però, il pubblico potrà mettersi comodo per gustare la penultima puntata in onda oggi, 21 novembre, su Rai1 a partire dalle 21.30 circa. Ad occupare il prime time di Rai1 saranno gli episodi dal titolo La sconfitta e Il paziente zero in cui Cesare e Alberto non hanno dubbi: la morte di Margherita Bottai verrà utilizzata dai loro avversari per estromettere il primario. Delia si sente responsabile e sembra essersi arresa ma sarà Alberto a far luce su quella vicenda. Nel frattempo Mosca, tormentato dai sensi di colpa, è riluttante ad affondare il colpo ma a fare il lavoro sporco ci penserà Elvira che riferirà i fatti al Consiglio, che convoca una seduta straordinaria.

"Vorrei solo poter tornare indietro."#Cuori 💕 STASERA 21 novembre alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/pCrKnHkenk — Rai1 (@RaiUno) November 21, 2021

Alberto fa del suo meglio per aiutare il primario, ma è preso dai problemi che la sorella Luisa gli procura, cosa che spinge Delia a rivalutare quello che è successo in passato. Ma proprio quando il suo cuore sembra aver preso una decisione, fa una terribile scoperta che riguarda Cesare, cosa nasconde il dottore?