Buona offerta quest’oggi su Amazon, in occasione anche del Black Friday, per l’iPhone 12 mini da 64GB di memoria interna e di colore nero. Parliamo di un dispositivo targato Apple del 2020 e che non ha avuto proprio un grandissimo successo sul mercato. Questo iPhone 12 mini non ha attirato molti utenti che hanno preferito virare sui fratelli maggiori di tale famiglia, ma bisogna dire come il suo prezzo ora sia davvero molto allettante e questo potrebbe far cambiare idea a diversi utenti.

Il prezzo dell’iPhone 12 mini con il Black Friday 2021 di Amazon

Rilancio per la versione da 64 GB, dunque, dopo aver trattato quella da 128 GB. Amazon propone quest’oggi l’iPhone 12 mini al prezzo di 649 euro, è stato applicato uno sconto del 10% rispetto al prezzo precedente che era di 719 euro. Si ottiene quindi un risparmio di 70 euro alquanto interessante, inoltre non ci sono costi relativi alla spedizione e la disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata.

Offerta Novità Apple iPhone 12 mini (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 5,4"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Se lo si acquista quest’oggi il 30 novembre sarà nelle vostre mani. Vediamo a questo punto alcune delle caratteristiche tecniche di rilievo di questo iPhone 12 mini. Parliamo di un dispositivo che presenta specifiche da top di gamma, simili al modello base, ma semplicemente fa leva su un display più compatto. Qui infatti ritroviamo uno schermo Super Retina XDR da 5,4 pollici ed è stato utilizzato il Ceramic Shield, il vetro più resistente e duro presente in circolazione.

Non manca su tale device il 5G, il che permette di poter effettuare download velocissimi e streaming di alta qualità. Tra le altre caratteristiche spazio al processore A14 Bionic, uno dei più veloci mai visti in circolazione, ovviamente prima del suo successore che troviamo sull’iPhone 13. Interessante è il comparto fotografico di questo iPhone 12 mini grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.

La fotocamera anteriore è una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine non manca la resistenza alla polvere e all’acqua per l’iPhone 12 mini.