Il Cyber Monday Amazon ci regala delle offerte Nintendo Switch niente male per chi punta alla console tanto amata. Nonostante ci siamo lasciati alle spalle il Black Friday, le promozioni sullo colosso dell’e-commerce non sono mai terminate, anzi si sono intensificate in una nuova ondata, con risparmi ragguardevoli proprio sulla categoria elettronica. Proprio la soluzione di gioco Nintendo rientra tra le ulteriori proposte di questi ultimi giorni di novembre di shopping sfrenato.

Offerte per la sola console

Se ai futuri acquirenti interessa la sola console Nintendo Switch, le offerte Cyber Monday Amazon sono per ora due. L’edizione 2019 del dispositivo in grigio è disponibile immediatamente e viene venduta a 299 euro al momento di questa pubblicazione. Tra le promozioni c’è anche spazio per il modello in blu/rosso neon (edizione 2021) ancora più conveniente. La spesa da affrontare sarà pari a 285,19 euro.

Nintendo Switch - Blu/Rosso Neon - Switch [ed. 2019]

La trasportabilità di una console portatile si combina con la potenza...

Console in bundle

Per il Cyber Monday Amazon ci sono anche offerte Nintendo Switch in bundle con giochi oppure con accessori utili all’esperienza gaming. Al momento della pubblicazione di questo articolo, risulta terminata la disponibilità della console insieme a Mario Kart 8 a soli 299 euro. Occhio tuttavia al link proposto in questo articolo, visto che potrebbe esserci un riassortimento delle scorte. Di contro, si può approfittare della proposta della console nella colorazione grigia insieme all’abbonamento Switch Online valido 3 mesi a 303,95 euro. Ancora, per chi ha bisogno di abbinare al prodotto delle utili cuffie, c’è pure una soluzione interessante: la Switch nelle nuance neon insieme alle Pdp Cuffie Lvl40 costa ora 313 euro. Per finire, il prodotto hi-tech tanto in voga è acquistabile anche insieme alla simpatica custodia da trasporto PowerA in stile Pokémon a 319 euro. Insomma, le occasioni non mancano e la disponibilità alla consegna dei prodotti elencati è immediata.

Nintendo Switch - Grigio [ed. 2019]+ 90 Giorni Switch Online...

La trasportabilit? di una console portatile si combina con la potenza...