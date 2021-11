Tra i migliori album in offerta per il Black Friday 2021 di Amazon ricordiamo, soprattutto, le ultime uscite della scena italiana. Pop, rap, rock e trap, gli ultimi anni del mainstream nostrano sono stati dominati da un’avanzata imponente di rapper e trapper, uno scenario in continuo cambiamento e costante evoluzione. Ecco i titoli più ricercati.

Maneskin – Teatro D’Ira Vol. 1 (2021)

Secondo disco in studio della band romana, Teatro D’Ira Vol. 1 è l’album della consacrazione: in un anno i Maneskin hanno conquistato il mondo con singoli come Zitti E Buoni e I Wanna Be Your Slave, e il successo planetario è confermato dall’ultima release Mammamia.

Ermal Meta – Tribù Urbana (2021)

In occasione del Black Friday 2021, Tribù Urbana di Ermal Meta è disponibile nella versione autografata in vinile. Altri album in versione autografata in esclusiva su Amazon per il Black Friday sono disponibili in questo articolo.

Caparezza – Exuvia (2021)

Exuvia è il disco del grande ritorno di Caparezza, che dalle barre sovversive e di forte critica verso il contemporaneo è passato all’introspezione. Con questo disco Michele Salvemini riprende la sua strada e sceglie di liberarsi dai tormenti del passato.

Sangiovanni – Sangiovanni (2021)

Tra i migliori album in offerta per il Black Friday 2021 troviamo anche uno degli artisti-rivelazione di quest’anno. Sangiovanni è una nuova stella dei talent, ma soprattutto un talento. Con questo EP tenta un primo approccio al mercato discografico nazionale.

J-Ax SurreAle (2021)

SurreAle è il re-pack di ReAle, con l’aggiunta di 9 brani inediti e l’edizione ufficiale di Uncool & Proud, l’album punk firmato J-Axonville.

Achille Lauro – Lauro (2021)

Il nuovo disco di Achille Lauro è in offerta su Amazon in versione vinile bianco in occasione del Black Friday 2021.

Marracash – Noi, Loro, Gli Altri (2021)

Fresco di stampa e già grande successo, il nuovo album di Marracash lo troviamo tra i migliori album in offerta per il Black Friday 2021.

