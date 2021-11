Jennifer Aniston è stata messa duramente alla prova nel ruolo di Alex Levy in The Morning Show. Dopo un’ottima prima stagione, in cui il suo personaggio esponeva l’ambiente tossico del programma televisivo (di cui era consapevole), il secondo ciclo di episodi l’ha vista cercare di smantellare quel sistema, esporsi di nuovo, confrontarsi con Mitch (poi piangere per la sua morte), e infine ha scoperto di aver contratto il Covid.

“Era implacabile! Onestamente, a un certo punto pensavo che gli sceneggiatori mi avrebbero fatto fuori!” ha così scherzato Jennifer Aniston in un’intervista con The Hollywood Reporter. La seconda stagione si è conclusa con un discorso di Alex alla nazione, in diretta dalla sua casa dove era in isolamento: “State al sicuro, restate sani”, riferendosi alla rapida diffusione del virus. Come sappiamo, il nuovo ciclo di episodi è ambientato all’inizio del 2020 e ha affrontato di petto non solo la pandemia, ma anche la cancel culture e il Black Lives Matter.

Sebbene Apple non abbia ancora rinnovato The Morning Show, Jennifer Aniston non è sicura se tornerà o meno in un’eventuale terza stagione: “È così difficile persino immaginarlo in questo momento”, ha ammesso all’Hollywood Reporter, riferendosi a quanto Alex ha sofferto in questa passata stagione. “Sapete quando arriva quel momento che ogni madre ha un blocco e non vuole avere un altro figlio? Ecco, io mi trovo in quello stato. Non so se potrei mai farlo di nuovo! Quindi, vedremo”.

Se tornasse nel mondo di The Morning Show, l’attrice vorrebbe vedere Alex godersi “un sacco di amore, divertimento, ballare, suonare e fare qualcosa con molta più leggerezza!” I suoi desideri sono più che leciti, considerando che il suo personaggio è tornata al lavoro dopo lo scandalo sessuale, ha sofferto un mal di schiena, ha affrontato la morte di un amico, un’immagine pubblica diffamata e ha contratto il Coronavirus. Tutto ciò è davvero troppo.

Se Jennifer Aniston lascerà The Morning Show sarà una grande perdita per la serie Apple. Lei e Reese Witherspoon sono le attrici di punta, ed è difficile immaginare una terza stagione senza la dinamica tra Alex e Bradley, colleghe/amiche/rivali.

