Antonella Clerici a Sanremo 2023? Sì, forse. Le prime parole di Coletta sul Festival che si svolgerà tra due anni sono a favore di una conduzione al femminile e promuovo la presenza di Antonella Clerici all’Ariston.

Per lei non sarebbe la prima volta. Ha già presentato il Festival della Canzone Italiana nel 2010 e dopo 13 anni potrebbe tornarci. Se ne parla nel corso della presentazione di The Voice Senior, il format giunto ormai alla sua seconda edizione, al via il 26 novembre su Rai1.

Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta si sbilancia su Sanremo 2023 e sulla probabile direzione artistica nelle mani di Antonella Clerici. Lei ovviamente accetterebbe.

“Conosco la parte folle di Antonella, so che un altro Sanremo lo farebbe, non voglio che passi come notizia perché abbiamo davanti una grande montagna che è il prossimo Festival”, le parole di Coletta, ma non trattare queste anticipazioni come una notizia sarebbe impossibile, dopo tanti anni di conduzione maschile.

“So che Antonella si divertirebbe a rifarlo perché ha coraggio, si è reinventata nella vita privata e nella vita pubblica. Cambiare e riprovare è simbolo di vitalità. Chissà, ne parleremo”, ha aggiunto il direttorie di rete che ha lasciato intuire, tuttavia, un interesse più che fondato da parte della Rai.

Antonella Clerici sta svolgendo un ottimo lavoro in Rai e condurrà da domani la seconda edizione italiana di The Voice dedicata agli over 60. Sorride divertita, forse emozionata, e reagisce con un: “Perché no?”. Da parte della Clerici ci sarebbe un sicuro interesse nei confronti della direzione artistica e della conduzione del Festival. Lo stesso interesse sembra dimostrare la Rai attraverso le parole del direttore di rete.

Sebbene troppo presto per parlarne, Amadeus in realtà ha già confermato la sua intenzione di lasciare l’Ariston dopo il Festival di Sanremo 2022. Lecito, a questo punto, chiedersi se sarà lei a sostituirlo.

