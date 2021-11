Le voci over 60 più belle del Paese si ritrovano a The Voice Senior, per la nuova edizione al via il 26 novembre. Dopo il successo della prima edizione, The Voice Senior torna dal 26 novembre ogni venerdì in prima serata su Rai1.

Alla conduzione c’è ancora Antonella Clerici che ci accompagnerà alla scoperta di alcune delle migliori voci della penisola. Un solo requisito imprescindibile per l’accesso alle selezioni: aver superato i 60 anni di età.

In giuria un team pronto a sorprendere. Ai coach di The Voice Senior confermati, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino, si è aggiunta Orietta Berti, forte del suo successo sanremese e del successivo brano estivo, Mille, con Achille Lauro e Fedez.

Otto puntate in tutto per The Voice Senior nell’edizione del 2021, tre in più rispetto allo scorso anno. Sei sono le puntate di Blind Audition, le audizioni alla cieca nelle quale i coach si troveranno a scegliere le migliori voci senza poter vedere i candidati per l’accesso al programma.

I giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Al termine delle Blind, nella fase Cut, i quattro coach saranno costretti a selezionare i 24 aspiranti talenti musicali – 6 per team. Questi passeranno al Knock Out, la semi finale in cui presenteranno il proprio cavallo di battaglia.

3 concorrenti per team accederanno alla puntata della Finale, prevista per venerdì 21 gennaio. A quel punto conosceremo il vincitore della seconda edizione di The Voice Senior. Fondamentale in quel momento sarà il giudizio del pubblico da casa che potrà sostenere i propri concorrenti preferiti attraverso il televoto, determinante ai fini dell’incoronazione del vincitore.

Il vincitore avrà la possibilità di incidere un vinile con le performance di The Voice Senior tramite l’etichetta discografica Universal Music.

Circa 2000 sono state le candidature ricevute dalla segreteria casting Rai per partecipare a The Voice Senior. 300 aspiranti concorrenti sono stati invitati a effettuare i casting in presenza. Ne sono stati scelti 80 per un totale di 47 uomini e 34 donne.

Continua a leggere su optimagazine.com