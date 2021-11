Giunti nella settimana clou degli sconti, la domanda delle domande è: ci sarà disponibilità PS5 da Mediaworld e GameStop per il Black Friday di venerdì prossimo 26 novembre? Per quanto le speranze di un nuovo stock della console di casa Sony siano elevate, almeno ad oggi 22 novembre c’è da valutare una prospettiva per nulla rosea in questa direzione, almeno per le due catene di elettronica. Di seguito verranno analizzati un paio di (non) riscontri molto significativi.

Mediaworld

Mediaworld si è resa protagonista di diverse flash sale per la PS5 durante questo autunno. Anche se con scorte veramente limitate, la catena ha spesso dato la possibilità ai suoi clienti di acquistare la console tanto ambita. Più recentemente non ci sono state nuove vendite e probabilmente non ne sono previste di nuove nell’immediato futuro.

Il riscontro del team Facebook presente in questo articolo non lascia spazio a grosse speranze. Nonostante la richiesta degli utenti, non si anticipa alcuna notizia sulla prossima disponibilità PS5. Eppure il brand ha spesso reso i dettagli dei nuovi stock anche svariati giorni prima della loro effettiva entrata di scena. Non riferendo alcuna novità pure all’inizio di questa settimana, è probabile che non partiranno poi nuove vendite.

GameStop

Nessuna buona nuova per la disponibilità PS5 neppure da GameStop. Nonostante le incessanti richieste dei clienti, la catena specializzata evita di fornire qualsiasi informazione su nuovi restock. Difficile davvero dunque che si apra la vendita nei prossimi giorni.

Zero sconti e paura siti in tilt

Anche se dovesse giungere, con somma sorpresa, una nuova disponibilità PS5 per Mediaworld e GameStop è impossibile sperare in uno sconto sul prezzo di listino del prodotto. Sulla presenza o meno di nuove vendite aleggia anche il rischio di mandare letteralmente in tilt gli e-commerce in giornate già di per se delicate per il numero di accessi contemporanei.