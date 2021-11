Arrivano ottime notizie per chi davvero non tollera le note vocali WhatsApp, in particolare quelle molto lunghe che sprecano il nostro tempo quotidiano. La novità è stata introdotte per dispositivi Android e iPhone da qualche mese e la funzione non manca di essere utilizzata molto spesso. Finora, tuttavia, c’era da registrare una piccola mancanza da parte degli sviluppatori, ossia l’assenza dell’opzione per gli audio inoltrati. Non ci sarà da aspettare molto d’ora in poi per ottenere anche questo plus, visto che fervono i lavori pure in questa direzione.

Cosa sono le note vocali WhatsApp velocizzate

Da qualche mese è possibile velocizzare gli audio WhatsApp durante la loro riproduzione. In pratica, dopo aver selezionato il pulsante play per l’ascolto, si visualizza l’indicazione “1x” che ci suggerisce come l’ascolto del vocale stia procedendo in modalità standard. Facendo tap sulla stessa aria è invece possibile optare per la velocità “1.5x” e “2X” per impiegare meno tempo nella fruizione completa del contenuto.

La nuova fatica degli sviluppatori

Al momento, quando qualcuno ci inoltra un audio da un’altra chat non è possibile utilizzare la funzione di velocizzazione. Semplicemente durante la riproduzione del contenuto sonoro non appare alcuna voce per operare in tal senso.

Come sottolinea oggi il noto informatore WABetaInfo, è stata scovata una versione beta per iPhone dell’applicazione di messaggistica con i riferimenti alla possibilità di note vocali WhatsApp velocizzate anche quando inoltrate da altre chat. In questo modo, non ci sarebbero più limiti alla funzione tanto utile che potrebbe essere utilizzata in ogni caso. C’è pure da dire che l’apparizione dell’indizio in riferimento al solo sistema operativo Apple, non esclude per nulla dalla novità anche i dispositivi Android. I cambiamenti per entrambe le versioni dell’app vanno sempre di pari passo, al massimo potranno essere previsti tempi diversi per l’implementazione.

