La vicenda della copertina di Nevermind continua con Kurt Cobain accusato di pedopornografia, nuova linea adottata dai legali di Spencer Elden nella battaglia legale sugli scatti effettuati nel 1991 per la storica artwork.

Spencer Elden contro i Nirvana

Secondo le accuse mosse da Spencer Elden, la sua nudità esposta nella copertina di Nevermind dei Nirvana gli avrebbe causato una serie di disturbi che lo avrebbero indotto ad entrare in psicoterapia farmacologica. Ancora, i suoi legali sostengono che il nudo di Spencer ritratto mentre nuota verso il dollaro appeso all’amo farebbe di lui un sex worker. Il tutto viene argomentato nel contesto della pedopornografia, e con questa accusa Elden e i suoi avvocati vogliono trascinare in tribunale i Nirvana superstiti – Dave Grohl e Krist Novoselic – ma anche l’intero staff della band e gli ex componenti, come l’ex batterista Chad Channing. All’appello non manca ovviamente la vedova Courtney Love.

Kurt Cobain accusato di pedopornografia

La causa depositata nel mese di agosto è stata ora rivisitata. Il nome di Chad Channing è scomparso ma i legali di Spencer Elden, secondo i documenti ottenuti da Digital Music News, puntano dritto contro Kurt Cobain per una serie di collegamenti. In primo luogo, il frontman della band aveva scritto una serie di diari pubblicati poi nel 2002 sotto il titolo di Journals.

Al loro interno, alcuni appunti del cantautore dimostrerebbero l’intenzione sessuale dietro la copertina di Nevermind, specialmente nella frase: “Vorrei incidere la pancia dei neonati e poi fo**erla fino alla morte”. Ancora, nei Journals si vedrebbero alcuni disegni di Cobain con una versione dell’artwork di Nevermind ricoperta di sperma.

Con la modifica del documento, dunque, e con Kurt Cobain accusato di pedopornografia, gli avvocati di Spencer vogliono dimostrare che “i Nirvana intendevano innescare una risposta viscerale sessuale da parte dello spettatore“, un’accusa che si appesantisce ulteriormente e che lascia prevedere nuove istanze.

Continua a leggere su optimagazine.com