Ci sono ulteriori ragioni per sperare in una nuova disponibilità del bonus terme 2022 a gennaio, all’interno della piattaforma Invitalia. Tutto nasce dalle considerazioni che abbiamo fatto nei giorni scorsi, quando sul nostro sito abbiamo parlato della necessità da parte di coloro che ne hanno fatto richiesta di sfruttarlo entro 60 giorni. Un dettaglio cruciale, forse ancora sottovalutato da queste persone, che la dice lunga su una tendenza. In tanti, infatti, spesso ottengono queste forme di agevolazione senza essere del tutto consapevoli di cosa comporti.

Ritorno del bonus terme 2022 a gennaio: cosa succede tra un mese e mezzo

Sostanzialmente, quali saranno gli scenari che si verranno a configurare tra un mese e mezzo in Italia? Chi è rimasto fuori dal bonus terme, considerando il fatto che lo scorso 8 novembre i fondi stanziati sono andati esauriti nel giro di quattro ore, con ogni probabilità ci potranno riprovare nel 2022, a gennaio, quando ci sarà la scadenza fissata dal regolamento. Entro due mesi, infatti, chi ha ottenuto il bonus dovrà utilizzarlo, senza alcun tipo di proroga. Dunque, ribadisco che l’8 gennaio su Invitalia potrebbero esserci dettagli interessanti.

Un altro elemento che dobbiamo aggiungere rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi, poi, si riferisce al fatto che torneranno disponibili fondi anche per coloro che non sfrutteranno al massimo il bonus terme. Essendo prevista una quota di 200 euro per ciascun richiedente, qualora qualcuno dovesse usufruire di servizi pari a 150 euro, ad esempio, consentirà il ritorno su Invitalia di una quota pari a 50 euro. Discorso che, ovviamente, va esteso su larga scala per gli italiani che al momento si trovano “in panchina”.

Ricapitolando, sarà molto importante tenere gli occhi aperti nelle prossime settimane, anche perché ad oggi non abbiamo ancora garanzie sul possibile ritorno del bonus terme 2022 su Invitalia, tramite un rifinanziamento da parte del governo.